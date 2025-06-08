Павел Василенко

В субботу, 7 июня, национальная сборная Украины провела первый поединок на турнире в Канаде. Сине-желтые встретились с хозяевами турнира и проиграли со счетом 2:4.

Сборная Канады в первом тайме игры три мяча. Дважды голкипера сборной Украины Анатолия Трубина переиграл нападающий французского Лилля Джонатан Дэвид, а в третий раз огорчил еще один форвард Канады Промис Дэвид.

На 78-й минуте игры после удара Джейдена Нельсона украинцев спасла стойка ворот. А затем Тейджон Бьюкенен забил четвертый мяч в ворота Дмитрия Резника.

В конце поединка Илья Забарный удачно сыграл на добивании. А в компенсированные минуты в ворота Канады был назначен пенальти, который реализовал Александр Зинченко.

Canadian Shield, 1 тур

Канада – Украина 4:2 (3:0)

Голы: Дж.Дэвид, 4, 24, П.Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 – Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (пен)

Календарь следующих матчей турнира Canadian Shield:

1 тур, 8 июня. 02:00: Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар

2 тур, 11 июня. 00:00: Новая Зеландия – Украина

2 тур, 11 июня. 03:30: Канада – Кот-д'Ивуар