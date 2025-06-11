В рамках товарищеского турнира Canadian Shield прошел матч между сборными Новой Зеландии и Украины. Встреча состоялась на стадионе Бимо Филд в Торонто и завершилась победой украинской команды со счетом 2:1.

По итогам матча болельщики определили лучшего игрока. Звание Льва матча снова досталось Илье Забарному, который получил 35% голосов. На втором и третьем местах оказались Андрей Лунин (12%) и Александр Тимчик (9%).

Для Забарного это уже второе подряд признание лучшим – в предыдущем поединке против Канады, который завершился поражением 2:4, фанаты также отметили его игру.

В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей в составе Борнмута, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, Забарный остается самым дорогим украинским футболистом – его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.