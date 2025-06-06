Известно, на какой срок будет рассчитан контракт Киву с Интером.

Кристиан Киву, нынешний наставник Пармы станет новым главным тренером миланского Интера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, стороны уже достигли согласия, и 44-летний специалист подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.

Ранее Киву в течение шести лет (с 2018 до 2024) работал с молодёжными командами Интера. Под его руководством команда U-19 завоевала чемпионский титул в сезоне 2021/22.

Кристиан хорошо знаком болельщикам Интера и как игрок. Он завершил карьеру в составе миланского клуба в марте 2014 года. С 2007-го провёл за нерадзурри 169 матчей во всех турнирах и выиграл с клубом девять трофеев.

Парму румынский тренер возглавил в феврале 2025 года. Под его руководством команда провела 13 матчей в Серии А, набрав 16 очков (три победы, семь ничьих и три поражения).