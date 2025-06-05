Сенсационный преемник Индзаги. Источник сообщил, кто может возглавить Интер

Павел Василенко

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера Интера после сезона 2024/25. Итальянец решил принять предложение от Аль-Хиляля.

Миланский клуб хотел, чтобы Сеск Фабрегас взял руководство командой. Однако этого не произойдет. Испанец останется в Комо.

Поэтому владельцы второго места в Серии А сосредоточились на других вариантах. У них мало времени, поскольку хотят назначить нового тренера до Клубного чемпионата мира.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сказал, что решение было принято быстро. После фиаско с Фабрегасом Интер сосредоточился на Кристиане Киву. Румын возглавляет Парму с февраля этого года.

Соперник по Серии А позволил миланцам начать переговоры с 44-летним тренером. Достижение соглашения может быть сложным. Для Киву это уникальный шанс поработать в клубе большого калибра.

Румын также эмоционально привязан к Интеру. Он играл там как игрок с 2007 до 2014 года, а с 2018 по 2024 год работал тренером молодежной команды.

Киву возглавлял Парму в 13 матчах и сумел сохранить команду в Серии А.