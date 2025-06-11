Украинский центрбек Илья Забарный, который выступает за английский Борнмут, этим летом может сменить клуб и перебраться в Пари Сен-Жермен. Эта история уже успела наделать шума, однако сам трансфер пока остается под вопросом.

Французский гранд действительно направил официальное предложение Борнмуту относительно 22-летнего защитника, но получил отказ.

Причина проста: англичане установили цену 75 миллионов евро. Если эта сумма будет уплачена, Забарный сможет присоединиться к ПСЖ еще до начала Клубного чемпионата мира, куда уже отправилась делегация во главе с Луисом Энрике, об этом сообщил L'Equipe.

Однако парижане готовы потратить на украинца не более 50 миллионов, именно столько было предложено в рамках первой попытки сделки, что не устраивает Борнмут.

На данный момент переговоры приостановлены, и ожидается, что стороны вернутся к обсуждению ближе к 16 июня, когда официально стартует второе трансферное окно. Французские СМИ не ожидают, что ПСЖ станет форсировать процесс до этой даты.

Ранее Сергей Ребров высказался относительно Забарного.