Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги участия команды в товарищеском турнире, прошедшем в Торонто. Напомним, украинцы уступили Канаде со счетом 2:4, а затем победили Новую Зеландию – 2:1.

Ребров отметил, что одним из самых ярких игроков на этом турнире, по его мнению, стал центральный защитник Илья Забарный. Наставник подчеркнул высокий уровень игры футболиста и его важность для сборной.

«Те же самое, что я говорил о Мудрике, могу сказать и о Забарном. Он – настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи. Перед поединком с Новой Зеландией я спросил его: «Как ты себя чувствуешь?»

Он ответил, что полностью готов и хочет играть. Это профессионал и очень порядочный человек. Я очень часто с ним разговариваю – он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И против Новой Зеландии, и против Канады он был одним из лучших», – рассказал Ребров.