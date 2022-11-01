Гура отобрал очки у «Шахтера» и стал лучшим тренером тура УПЛ
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
«Горнякам» все еще не может помочь герой сенсационной первой встречи команд
09:53
Фото - ФК Шахтер
Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал в интервью пресс-службе клуба о лазарете команды.
У нас давно уже травмирован Виктор Корниенко. Он проходит реабилитацию в Киеве под наблюдением наших специалистов.
И еще двое: Марьян Швед и Ефим Конопля. У Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшный, но требует достаточно продолжительной реабилитации.
А Конопля уже на подходе. Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой.
Уже завтра, 2 ноября, «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.
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