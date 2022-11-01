Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»

Фото - ФК Шахтер

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал в интервью пресс-службе клуба о лазарете команды.

И еще двое: Марьян Швед и Ефим Конопля. У Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшный, но требует достаточно продолжительной реабилитации.

А Конопля уже на подходе. Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой.