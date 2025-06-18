Журналист Relevo Маттео Моретто раскрыл причину, по которой Наполи отказался от подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

По информации инсайдера, стороны действительно вели активные переговоры по поводу 22-летнего хавбека, и итальянский клуб даже направил конкретное предложение. Однако Шахтер отклонил его, считая сумму недостаточной.

Ключевым камнем преткновения стала разница в ожиданиях - клуб из Донецка запросил на 10 миллионов евро больше, чем был готов заплатить чемпион Италии. На данный момент переговорный процесс приостановлен.

Судаков в этом сезоне провел 37 матчей за Шахтер, отличившись 15 забитыми мячами и шестью ассистами. Его контракт с украинским клубом действует до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Наполи готов вести переговоры с Шахтером по поводу Судакова.