Известно, почему чемпион Серии А отказался от трансфера Судакова
Клубы прекратили переговоры
около 4 часов назад
Журналист Relevo Маттео Моретто раскрыл причину, по которой Наполи отказался от подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.
По информации инсайдера, стороны действительно вели активные переговоры по поводу 22-летнего хавбека, и итальянский клуб даже направил конкретное предложение. Однако Шахтер отклонил его, считая сумму недостаточной.
Ключевым камнем преткновения стала разница в ожиданиях - клуб из Донецка запросил на 10 миллионов евро больше, чем был готов заплатить чемпион Италии. На данный момент переговорный процесс приостановлен.
Судаков в этом сезоне провел 37 матчей за Шахтер, отличившись 15 забитыми мячами и шестью ассистами. Его контракт с украинским клубом действует до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Наполи готов вести переговоры с Шахтером по поводу Судакова.