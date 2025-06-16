Действующий чемпион Италии Наполи по-прежнему заинтересован в трансфере 22-летнего центрального полузащитника Шахтера Георгия Судакова. Несмотря на сообщения, появившиеся ранее в прессе о том, что неаполитанцы якобы отказались от идеи подписания украинца и приостановили переговоры с донецким клубом, журналист Чиро Венерато утверждает обратное.

По его информации, руководство Наполи не оставляет попыток оформить переход, поскольку Судаков им по-прежнему очень нравится.

«Ситуация с Судаковым сложная. Сначала Наполи нужно продать Андре-Франка Замбо-Ангуисса. Предложение по украинцу на 25 плюс пять в виде бонусов миллионов евро недостаточно. Шахтер просит 40 сразу. Но Наполи не сдается. Позже они поднимут ставки: украинец им очень нравится», – сообщил Венерато.

В этом сезоне полузащитник провел за Шахтер 37 матчей, в которых отметился 15 голами и шестью ассистами. Контракт Георгия рассчитан до конца 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов продать 3-х украинцев.