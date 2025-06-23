Бывший вратарь Динамо и Шахтера Александр Рыбка объяснил свое решение завершить карьеру игрока и войти в тренерский штаб Александра Кучера в Черноморце. Слова молодого специалиста передает пресс-служба клуба.

Мне позвонил главный тренер Александр Кучер, с которым мы давно знакомы, и предложил войти в тренерский штаб в качестве тренера вратарей. Я недолго думал и сразу согласился. Очень приятно присоединиться к замечательному клубу и коллективу!

Решение завершить карьеру было взвешенным. Я его принял еще зимой. Пришло время передать опыт другим! Я считаю, моя карьера была насыщенной и интересной. Я ею горжусь! Моим образцом в футболе был Александр Шовковский. Мне повезло играть с ним в одной команде!

В команде сейчас трое вратарей. У всех большое будущее – главное, работать ответственно! Я мог оказаться в Черноморце и как игрок. В 2022-м уже все было согласовано, клуб даже отправил контракты и билеты в Кишинев для меня и семьи. Но мы тогда приняли решение остаться в Турции ради безопасности детей.

Прежде всего хочу пожелать болельщикам мирного неба и мира всему нашему народу! А еще – поддерживайте нас! Команда сделает все, чтобы уже в следующем сезоне Черноморец снова был в УПЛ! До встречи на стадионе!