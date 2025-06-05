Известно, сколько придется заплатить Карпатам за бразильского легионера, чтобы оставить его в клубе.

Львовские Карпаты намерены оформить полноценный трансфер 21-летнего центрального защитника из Бразилии Жана Педросо, который в сезоне 2024/25 выступал за команду на правах аренды.

По данным журналиста Рожерио Скарионе, клуб Коритиба, который владеет правами на футболиста, уже получил уведомление о выкупе от львовян.

Сумма сделки составит 700 тысяч евро. При этом Карпаты получат 70% экономических прав на игрока, а 30%, что остались, продолжит контролировать бразильская Коритиба.

Подопечные Владислава Лупашко завершили сезон Украинской Премьер-лиги на шестом месте, сумев набрать 46 очков в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в трансфере бразильского игрока Бруннинью, который в настоящее время выступает в Карпатах.