Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забаранного

Украинский центральный защитник Илья Забарный может сменить клубную прописку и покинуть английский Борнмут.

К футболисту проявляет серьезный интерес нынешний обладатель трофея Лиги чемпионов ПСЖ. Как сообщает Vivonsfoot, главный тренер парижан Луис Энрике уже дал согласие на возможный трансфер украинца.

Парижский клуб готов заплатить за игрока 48 миллионов евро, однако руководство Борнмута настаивает на сумме не ниже чем 59 миллионов. Стороны продолжают переговорный процесс.

По итогам сезона 2024/25 Борнмут завершил чемпионат Англии на девятой строке, набрав 56 очков. В этом розыгрыше Илья Забарный провёл 39 официальных матчей за клуб, отметившись одной голевой передачей.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный стал «Львом матча» в игре сборной Украины против Канады.