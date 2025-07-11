В полуфинальном матче клубного чемпионата мира 2025 года встретились ПСЖ из Франции и испанский Реал Мадрид.

Игра прошла на стадионе МетЛайф в Ист-Ратерфорде, где парижане одержали разгромную победу над мадридцами со счётом 4:0. Благодаря этой уверенной победе ПСЖ не только вышел в финал, но и уже обеспечил себе 79,43 миллиона долларов призовых. Ещё 40 миллионов клуб может заработать в случае победы над Челси в решающем матче.

Реал завершил своё выступление в турнире, получив 59,43 миллиона долларов, об этом сообщило NBC Sports.

Финальная встреча Челси и ПСЖ состоится 13 июля, начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Хакими отреагировал на разгромную победу над Реалом.