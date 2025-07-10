Ашраф Хакими прокомментировал свое прощание с мадридским Реалом пять лет назад. Защитник сборной Марокко, который сейчас выступает за ПСЖ, заявил, что решение о его трансфере не было его инициативой.

— Не я решил покинуть Мадрид. Это они приняли такое решение. Я счастлив в ПСЖ, потому что здесь мне позволяют делать то, что я люблю: играть в футбол и получать удовольствие, — заявил Хакими.

Напомним, летом 2020 года Хакими, который до этого находился в аренде в дортмундской Боруссии, был продан Реалом в Интер за 43 миллиона евро. В составе нерадзурри марокканец выиграл чемпионат Италии, а уже через год перешел в ПСЖ.

Накануне ПСЖ разгромил Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира со счетом 4:0, что стало принципиальным эпизодом для бывшего мадридца.