Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий за мадридский Реал, может сменить клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно. Причиной возможного перехода стала нехватка игровой практики, что побудило игрока рассматривать варианты продолжения карьеры в других командах.

По информации издания RTPA Oficial, интерес к голкиперу проявляет Реал Овьедо, который вернулся в элитный дивизион испанского футбола. Близкое окружение Лунина рекомендует ему серьезно рассмотреть вариант возвращения в этот клуб.

Лунин уже защищал ворота Овьедо в 2020 году, находясь в аренде. Тогда он провел 20 матчей и пропустил столько же мячей.

В сезоне 2024/25, который завершился, Лунин сыграл за Реал в 14 официальных матчах, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сохранял ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

Мадридский Реал завершил внутренний сезон с 84 очками и занял второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Реал отказался продавать Лунина в МЮ.