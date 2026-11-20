Известны даты и время начала матча Динамо – Харьков и других игр 15-го тура УПЛ
Премьер-лига официально утвердила календарь
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15-го тура чемпионата Украины сезона-2026/27. Поединки пройдут с 4 до 7 декабря, сообщает пресс-служба лиги.
Центральным матчем тура станет встреча киевского Динамо и Харькова. Команды сыграют в воскресенье, 6 декабря, а стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Откроет тур поединок Шахтера с Кривбассом в пятницу, 4 декабря. В субботу запланировано три матча, еще две встречи пройдут в воскресенье. Завершится тур в понедельник играми Заря – Кудривка и Верес – Левый Берег.
Расписание матчей 15-го тура УПЛ
4 декабря, пятница
18:00 – Шахтер – Кривбасс
5 декабря, суббота
13:00 – ЛНЗ – Колос
13:00 – Карпаты – Оболонь
13:00 – Полесье – Эпицентр
6 декабря, воскресенье
13:00 – Динамо – Харьков
15:30 – Буковина – Черноморец
7 декабря, понедельник
13:00 – Заря – Кудривка
13:00 – Верес – Левый Берег
5/7 матчей без побед. Новичок УПЛ шокировал Шахтер, продолжив кризис «горняков» (Видео).
- Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026.
Поделиться