Сегодня, 17 июня, в Швейцарии пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграет донецкий Шахтер. На этой стадии 16 команд были разбиты на две группы, каждая из которых включает сеяных и несейных участников.

Шахтер оказался в первой группе среди сеяных клубов, что означает — соперник команды Арды Турана будет определен среди несейных представителей этой группы. Среди возможных оппонентов – шведский Хеккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес Тампере и косовская Приштина.

Начало жеребьевки запланировано на 16:00 по киевскому времени. Напомним, Шахтер завершил прошлый сезон на третьей позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов продать трех украинцев.