Известные потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы
Жеребьёвка первого отборочного раунда состоится сегодня
около 2 часов назад
Сегодня, 17 июня, в Швейцарии пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграет донецкий Шахтер. На этой стадии 16 команд были разбиты на две группы, каждая из которых включает сеяных и несейных участников.
Шахтер оказался в первой группе среди сеяных клубов, что означает — соперник команды Арды Турана будет определен среди несейных представителей этой группы. Среди возможных оппонентов – шведский Хеккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес Тампере и косовская Приштина.
Начало жеребьевки запланировано на 16:00 по киевскому времени. Напомним, Шахтер завершил прошлый сезон на третьей позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
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