Известный европейский клуб с бывшим игроком Шахтёра разгромил Металлист 1925. Видео
Первый холодный душ для Бартуловича
около 1 часа назад
В контрольном матче в рамках летних предсезонных сборов греческий Панатинаикос разгромил Металлист 1925.
На вторую игру для главного тренера харьковчан Младена Бартуловича уже был подобран серьезный соперник. Украинская команда продержалась первый час игры.
Однако дальше оборона харьковчан просто посыпалась. Счет открыл Манчини на 60-й минуте и довольно быстро счет удвоил Бокос. Точку в матче поставил Свидерски, который отличился в самом конце.
К вашему вниманию обзор матча.
Следующий матч Металлист 1925 проведет в понедельник, 7 июля, против Карабаха.
Контрольный матч
Металлист 1925 – Панатинаикос 0:3
Голы: Манчини 60, Бокос 73, Свидерски 89
Металлист 1925: Варакута (Мозиль 46), Крупский (Салюк 11, Кравец 75), Шабанов (Обинайя 61), Павлюк (Капинус 61), Мартынюк (Снурницын 46), Калюжный (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калитвинцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашица (Гаджиев 46), Овусу (Мба 46)
Панатинаикос (стартовый состав): Дронговски, Коцирас, Едвай, Ингасон, Кириапулос, Максимович, Никас, Тете, Джуричич, Ермеф, Брегу
Предупреждения: Кравец 83, Павлюк 86 - Свидерский 86
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