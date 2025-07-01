Сергей Стаднюк

Металлист 1925 обновил календарь матчей в рамках летнего предсезонного сбора в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, харьковчане исключили из программы сборов матч с чешским Злином. В обновлённом календаре, опубликованном 30 июня, этого соперника больше нет. Ранее спарринг с победителем второго дивизиона Чехии был запланирован на 8 июля.

Теперь же в списке Металлиста 1925 фигурирует шесть матчей. Это последние матчи перед стартом сезона в УПЛ.

Календарь матчей Металлиста 1925 на сборах в Австрии

30 июня – с Ботошани (2:0, победа) 2 июля – с Панатинаикосом 7 июля – с Карабахом 16 июля – с Вальдхофом 18 июля – с Бохумом 22 июля – с Боруссией Менхенгладбах

Ранее Металлист 1925 указал на дверь сразу трём игрокам.