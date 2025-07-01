Один из матчей Металлиста 1925 летом сорвался
Харьковчане не сыграют против победителя чемпионата Чехии
около 1 часа назад
Фото - Металлист 1925
Металлист 1925 обновил календарь матчей в рамках летнего предсезонного сбора в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Так, харьковчане исключили из программы сборов матч с чешским Злином. В обновлённом календаре, опубликованном 30 июня, этого соперника больше нет. Ранее спарринг с победителем второго дивизиона Чехии был запланирован на 8 июля.
Теперь же в списке Металлиста 1925 фигурирует шесть матчей. Это последние матчи перед стартом сезона в УПЛ.
Календарь матчей Металлиста 1925 на сборах в Австрии
- 30 июня – с Ботошани (2:0, победа)
- 2 июля – с Панатинаикосом
- 7 июля – с Карабахом
- 16 июля – с Вальдхофом
- 18 июля – с Бохумом
- 22 июля – с Боруссией Менхенгладбах
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