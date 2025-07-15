Французский гранд ПСЖ снова активизировал интерес к украинскому защитнику Илье Забарному, который выступает за английский Борнмут. Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в эфире DAZN.

По словам журналиста, парижский клуб уже согласовал с 22-летним футболистом условия личного контракта. Заинтересованность в трансфере выразили как главный тренер Луис Энрике, так и спортивный директор Луиш Кампуш, и оба дали положительную характеристику игроку.

Ранее, до начала клубного чемпионата мира, ПСЖ сделал официальное предложение в размере 60 миллионов евро, однако Борнмут отклонил его, рассчитывая на сумму от 70 до 75 миллионов. В ближайшее время стороны должны возобновить диалог о возможном переходе украинца.

Ранее сообщалось, что ПСЖ пообещал Забарному продать российского голкипера.