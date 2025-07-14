Защитник Борнмута и национальной сборной Украины Илья Забарный мог продолжить карьеру во французской Лиге 1, однако потенциальный переход так и не состоялся.

22-летний игрок достиг договоренности с ПСЖ по условиям личного контракта, который предусматривал сотрудничество до лета 2030 года. Парижский клуб был готов к сделке и согласовал с футболистом все финансовые детали.

По информации ТаТоТаке, во время переговоров Забарный выдвинул условие продать российского вратаря Матвея Сафонова. Руководство ПСЖ пошло навстречу украинцу и начало поиск нового клуба для голкипера, рассматривая предложения от турецких команд.

Однако, несмотря на готовность парижан выполнить требования игрока, сделка сорвалась из-за завышенной трансферной стоимости. Французский клуб направил два официальных предложения, включая сумму 60 миллионов евро, но в Борнмуте настаивают, что не отпустят Забарного менее чем за 70 миллионов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл нацелился на Забарного.