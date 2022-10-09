Как Украине попасть на Евро-2024 из группы смерти

Болеем и за Шотландию

Фото: УАФ

Сборная Украины попала в группу С в отборочном турнире Евро-2024.

Тут также сыграют сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Игры пройдут в 2023-м году.

Прямые путевки в финальную часть турнира получат команды, занявшие два первых места в группе. Остальные три путевки на Евро-2024 будут разыграны среди 12 сборных, которых поделят на три группы по четыре команды.

Это победители своих групп Лиги наций, которая завершилась в начале октября. Они автоматически попали в этот турнир. Если одна из этих команд заняла первые два места в своей отборочной группе – ее автоматически заменяет вторая команда из группы Лиги наций.

Если в какой-то группе будет недостаточно команд, не пробившихся на Евро из-за квалификации, отбор будет проводиться ниже Лигой, в том числе и в Лиге D.



В случае если Шотландия гарантирует себе выход на Евро-2024 по итогам отборочного турнира, то Украина автоматически получит место в плей-офф.

Стыковые матчи пройдут в марте 2024-го года.