Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Как Украине попасть на Евро-2024 из группы смерти

Болеем и за Шотландию
Футбол Чемпионат Европы UEFA
09 октября 14:51
Как Украине попасть на Евро-2024 из группы смерти
Фото: УАФ

Сборная Украины попала в группу С в отборочном турнире Евро-2024.

Тут также сыграют сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Игры пройдут в 2023-м году.

Прямые путевки в финальную часть турнира получат команды, занявшие два первых места в группе. Остальные три путевки на Евро-2024 будут разыграны среди 12 сборных, которых поделят на три группы по четыре команды.

Это победители своих групп Лиги наций, которая завершилась в начале октября. Они автоматически попали в этот турнир. Если одна из этих команд заняла первые два места в своей отборочной группе – ее автоматически заменяет вторая команда из группы Лиги наций.

Если в какой-то группе будет недостаточно команд, не пробившихся на Евро из-за квалификации, отбор будет проводиться ниже Лигой, в том числе и в Лиге D.

В случае если Шотландия гарантирует себе выход на Евро-2024 по итогам отборочного турнира, то Украина автоматически получит место в плей-офф. 

Стыковые матчи пройдут в марте 2024-го года.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол) сборная Мальты (футбол) сборная Северной Македонии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»
Манчини – о попадании на Украину в отборе на Евро: «Группа приемлема»
Футбол Сборная Украины
09 октября 18:26
Украина сыграет с Италией и Англией в отборе на Евро-2024
Украина сыграет с Италией и Англией в отборе на Евро-2024
Футбол Чемпионат Европы UEFA
09 октября 14:00
23 года назад Шевченко забил свой знаменитый гол сборной россии
23 года назад Шевченко забил свой знаменитый гол сборной россии
Футбол Сборная Украины
09 октября 13:07
Журналист: «Инициатива пригласить Украину в заявку на проведение ЧМ-2030 принадлежит Испании»
Журналист: «Инициатива пригласить Украину в заявку на проведение ЧМ-2030 принадлежит Испании»
Футбол Чемпионат мира по футболу
06 октября 12:31
Зеленский: «Совместная заявка Испании, Португалии и Украины – более чем символ веры в нашу общую победу»
Зеленский: «Совместная заявка Испании, Португалии и Украины – более чем символ веры в нашу общую победу»
Футбол Чемпионат мира по футболу
06 октября 07:25
Украина может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030
Украина может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030
Футбол Чемпионат мира по футболу
04 октября 09:05

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости