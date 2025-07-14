Капитан Челси Рис Джеймс поделился впечатлениями от церемонии награждения после финала клубного чемпионата мира, признавшись, что удивился появлению Дональда Трампа, когда игроки поднимали трофей.

«Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, наверное, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом», – цитирует Джеймса Бен Джейкобс.

Напомним, в решающем матче турнира лондонский клуб уверенно обыграл ПСЖ со счетом 3:0. Ранее сообщалось, сколько заработал Челси за победу на клубном чемпионате мира.

Отметим, что Дональд Трамп также поделился своими впечатлениями от финального матча на клубном чемпионате мира.