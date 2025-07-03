Капитан Зари получил тренерскую лицензию УЕФА
С прицелом на будущее
около 2 часов назад
Пилип Будковский / Фото - ФК Заря
Нападающий Зари Филипп Будковский окончил тренерские курсы категории В УЕФА.
33-летний футболист поделился фотографией с дипломом в своем Instagram.
Лицензия категории B позволяет работать с юношескими командами и командами в низших профессиональных лигах и любителями. Также эта категория необходима для дальнейшего получения уровня A и PRO.
Будковский после возвращения в Зарю сыграл 27 матчей: 8 голов, 4 ассиста.
Заря в сезоне 2024/25 заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 40 очков.
Заря уступила Кишварди в контрольном матче на сборах в Словении.