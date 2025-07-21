Футболист киевского Динамо Александр Караваев поделился своими ожиданиями от предстоящих встреч с мальтийским Хамруном Спартанс в рамках квалификации Лиги чемпионов. Цитирует игрока Football.ua.

«Не скажу, что сильно удивился. Но после первого матча, мы с ребятами его смотрели, заметил, что при счете 0:0, Хамрун Спартанс создал очень много проблем команде Жальгирис. Это не случайность, что дома, при своих трибунах, они показали совсем другой футбол и смогли выровнять это противостояние буквально за 20-30 минут.

Понимаю, что сейчас все команды, даже сборные, которые раньше считались слабыми, научились играть в футбол. Все прогрессируют, поэтому со всеми командами очень тяжело играть. Не должно быть никакого недооценивания, что и показал матч Хамрун – Жальгирис».