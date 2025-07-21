Генеральный директор Хамрун Спартанс Марсель Бонничи высказался о будущем противостоянии с киевским Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Для нас сыграть такой матч уже мечта, но мы не выходим на поле побежденными. Попробуем действовать как Давид против Голиафа. Я родом из Гозо, и мы, мальтийцы, очень упрямые, когда что-то себе вбиваем в голову. Наш тренер Модика изменил менталитет нашей команды. Именно это нам и было нужно для этого рывка. Мы создали структуру, серьезность, амбиции: мы хотим стабильно играть в Лиге чемпионов, наш путь только начинается», — приводит слова Бонничи Corriere dello Sport.

Первый матч для украинской команды пройдет на выезде – игра состоится 22 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 29 июля, начнется она в 21:00 по Киеву.

Напомним, если команда Александра Шовковского сумеет пройти мальтийского соперника, то в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ее ждет победитель пары Пафос (Кипр) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль).