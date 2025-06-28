Сергей Стаднюк

Полузащитник Ракува Владислав Кочергин перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает пресс-служба клуба.

Владислав Кочергин сегодня успешно перенес операцию на колене. Нашего игрока теперь ждет несколько месяцев реабилитации. Ждем тебя! Выздоравливай скорее! ФК Ракув

Vladyslav Kochergin przeszedł dziś udaną operację kolana.



Naszego zawodnika czeka teraz kilkumiesięczna rehabilitacja.



Czekamy na Ciebie, @VladKochergin10! Wracaj do zdrowia! ✊ pic.twitter.com/XrtmdcF44H — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 27, 2025

Несмотря на оптимистичный тон сообщения клуба, травма 29-летнего украинца является очень тяжелой. Ранее он получил разрыв передней крестообразной связки и травму мениска во время тренировки. Сроки восстановления футболиста оцениваются от 9 до 12 месяцев. Хавбек рискует полностью пропустить сезон-2025/2026.

Более того, Кочергин может уже никогда не сыграть за польский клуб. Его контракт с Ракувом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В футболке этой команды игрок провел больше всего матчей в карьере. Ему удалось забить 25 мячей и сделать 13 ассистов в 133 встречах.