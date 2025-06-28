Карьера на спад? Кандидат в сборную Украины перенес операцию
Прогнозы относительно возвращения полузащитника неутешительны
около 1 часа назад
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает пресс-служба клуба.
Владислав Кочергин сегодня успешно перенес операцию на колене. Нашего игрока теперь ждет несколько месяцев реабилитации. Ждем тебя! Выздоравливай скорее!
Несмотря на оптимистичный тон сообщения клуба, травма 29-летнего украинца является очень тяжелой. Ранее он получил разрыв передней крестообразной связки и травму мениска во время тренировки. Сроки восстановления футболиста оцениваются от 9 до 12 месяцев. Хавбек рискует полностью пропустить сезон-2025/2026.
Более того, Кочергин может уже никогда не сыграть за польский клуб. Его контракт с Ракувом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В футболке этой команды игрок провел больше всего матчей в карьере. Ему удалось забить 25 мячей и сделать 13 ассистов в 133 встречах.
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