Катар будет платить фанатам за посещение матчей ЧМ-2022

Немногие захотели ехать в арабскую страну

Фото: Sporx

Катар нанял пакистанских фанатов для заполнения трибун во время матчей ЧМ-2022, сообщает Sporx.

По информации источника, спрос на покупку билетов пока очень низкий, поэтому Катар хочет создать картинку полноты трибун.

Фанатам из Пакистана будут платить 10 долларов в день, их обеспечат бесплатным жильем и питанием, а также раздадут футболки и флаги сборных, матч которых они будут посещать.

Если трибуны все равно не будут заполнены, то на трибуны будут привлекаться местные рабочие.

Чемпионат мира стартует уже послезавтра, 20 ноября. Ранее была информация, что сборная Катара уже купила победу в матче-открытии ЧМ-2022.