Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022

Это сорвет многомиллионный контракт FIFA с производителем напитка
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 11:37
Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022
Фото: Getty Images

Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022, сообщает The Times.

По информации источника, это решение будет принято на днях.

Это сорвет многомиллионный контракт FIFA c маркой Budweiser, чье пиво должно продаваться во время матчей Мундиаля. Если это не будет сделано, то FIFA нарушит условия договора.

ЧМ-2022 стартует уже послезавтра, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор. Ранее сообщалось, что Катар купил победу в этом матче.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Катара (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

FIFA назначила арбитра на матч-открытие чемпионата мира-2022
FIFA назначила арбитра на матч-открытие чемпионата мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
01:39
Катар будет платить фанатам за посещение матчей ЧМ-2022
Катар будет платить фанатам за посещение матчей ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 09:51
Источник: Сборная Катара купила победу в матче-открытии чемпионата мира-2022
Источник: Сборная Катара купила победу в матче-открытии чемпионата мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 ноября 23:54
Все из местного чемпионата. Катар объявил состав на домашний ЧМ-2022
Все из местного чемпионата. Катар объявил состав на домашний ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 ноября 07:50

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости