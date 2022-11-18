Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022

Это сорвет многомиллионный контракт FIFA с производителем напитка

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Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022, сообщает The Times.

По информации источника, это решение будет принято на днях.

Это сорвет многомиллионный контракт FIFA c маркой Budweiser, чье пиво должно продаваться во время матчей Мундиаля. Если это не будет сделано, то FIFA нарушит условия договора.

ЧМ-2022 стартует уже послезавтра, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор. Ранее сообщалось, что Катар купил победу в этом матче.