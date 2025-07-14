Женская команда Ворсклы столкнулась с отсутствием формы перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Ещё один вопрос – это женская команда, которая сейчас играет в Лиге чемпионов. И я знаю, что в клубе к ней относятся внимательно, то есть административный штаб очень бережно относится именно к женской команде. Но, опять же, сейчас команде ехать в Латвию. Из того, что я слышал, нет формы – предлагают играть в старой форме. То есть состав изменился, а форму берите ту же. Так там надо отдирать старые фамилии и набивать новые.

Надо жить в Латвии, и команде говорят: «Да ну их, эти отели, давайте найдём в интернете украинские общины и договоримся, будем где-то в семьях жить». Поэтому я бы не очень удивился, если бы в ближайшее время увидел где-то на официальном сайте Ворсклы сообщение о том, что по сложным семейным обстоятельствам клуб покинула ещё и Ия Андрущак.