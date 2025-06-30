Хабі Алонсо выставил защитника Реала на трансфер
Менді летом может покинуть клуб
около 2 часов назад
Хабі Алонсо/фото: Google
Французский защитник Ферлан Менди готовится покинуть мадридский Реал следующим летом.
Как сообщает DefensaCentral, Менди стал первым игроком, включенным в трансферный список новым главным тренером команды Чаби Алонсо. Наставник планирует усилить левый фланг обороны, пригласив Альваро Каррераса из Бенфики, которому предсказывают роль основного левого защитника.
В завершившемся сезоне Менди принял участие в 31 матче за клуб и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Чаби Алонсо поделился своими ожиданиями от матча против итальянского Ювентуса в 1/8 финала клубного чемпионата мира.