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Хавбек «Динамо» объяснил, почему забил 10 мячей лишь за половину чемпионата. Это его рекорд

Максимально Буяльский отличался 9 голами за весь сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 16:24
Хавбек «Динамо» объяснил, почему забил 10 мячей лишь за половину чемпионата. Это его рекорд
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Київ

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал свои десять голов в первой половине чемпионата Украины. Его рекорда за весь сезон составлял девять мячей.

- Даже не знаю, что именно привело к улучшению моей результативности. Скорее всего, все в комплексе – и готовиться начал правильнее, и играть стал ближе к нападению, и везение свою роль сыграло.

- Несмотря на то, что ваша позиция не менялась, вы стали больше задач выполнять в атаке?

- Да, позиция у меня не менялась, просто в последнее время так получается, что чаще нахожусь в штрафной площади, поэтому и моментов имею больше.

- Как удается чувствовать момент, где необходимо оказаться, чтобы забить?

- Все зависит от уверенности футболиста. Когда забил один-два мяча, эта уверенность очень чувствуется, и с помощью нее получается двигаться дальше.

- Раньше вы больше забивали с игры, сегодня удалось отличиться со штрафного. Как решали с Цыганковым, кто будет исполнять стандартное положение?

- Витя сказал, чтобы бил я, потому что ему было не очень удобно наносить удар из той позиции – и он предложил мне. Получилось, что пробил в угол от вратаря. Но обычно штрафные бьет Витя. Дай бог, чтобы поскорее вернулся в строй Коля Шапаренко – тогда и он будет бить. Я на эту роль особо не претендую, поскольку стандарты не тренирую специально (улыбается).

- Прошла только половина чемпионата, а на вашем счету уже 10 мячей, после зимнего перерыва продолжите в том же духе?

- Я не зацикливаюсь на количестве забитых мячей – уже много раз об этом говорил. Для меня главное – чтобы побеждала команда. А что будет во втором круге, сказать сложно. Тут не знаешь, что завтра будет. В стране идет война, если проснулись, и все живы – это основное, что имеет значение. Поэтому о том, сколько забью во второй части сезона, даже не думаю. Когда закончится война, тогда и в футболе, и в любой другой работе будут только положительные эмоции.

- Тогда, наверное, нет смысла спрашивать о вашем участии в гонке бомбардиров, в которой вы сейчас на втором месте?

- Да, для меня это не приоритет, мне же не 20 лет. Для меня приоритет – это команда и командные результаты.

- Помните ли сезоны, когда забивали по 9 мячей?

- Особо нет, но знаю, что это было относительно недавно. Получается, что стабильность – это признак мастерства (улыбается). Как я уже сказал, наверное, это связано с тем, что больше действую в атаке и чаще нахожусь в штрафной площади соперника. Команда создает моменты, защитники отбирают мяч и начинают наши атаки, а полузащитники должны правильно им распорядиться.

- Ваши голы – это не только результат наигранных комбинаций, но и импровизации?

- Конечно. То, что мы отрабатываем на тренировках, различные комбинации, сложно провести в играх с некоторыми соперниками в чемпионате, поскольку они обороняются большим количеством игроков, и такую защиту нам сложно вскрывать. Поэтому во многих матчах мы и не смогли забить – то в защитников попадали, то во вратаря, то били мимо.

Ранее «Заря» потеряла очки с «Колосом» и отпустила «Динамо» в турнирной таблице.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Виталий Буяльский Металлист

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