Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы

Владислав Кабаев / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев после победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:1) заявил, что команда постарается выйти из кризиса.

Все игроки – взрослые люди и понимают ситуацию, которая сложилась вокруг нашей команды. Хотелось бы выйти из нее с гордо поднятой головой. Уверен, что мы можем это сделать. У каждой команды бывает черная полоса. Ситуация неприятная, но благодарим наших болельщиков, которые верят в нас. Будем делать все для того, чтобы поскорее началась белая полоса.

В коллективе мы очень много разговариваем на эту тему – и перед этой игрой, и в начале сезона, и с тренером. Возможно, уже нужно ее немного отпустить, ведь было тяжело психологически. Мы все понимаем, в какой мы сейчас ситуации, даже без разговоров. Все выходят сражаться за динамовскую эмблему. Трудно, но это футбол, в который мы пришли, потому что любим эту игру.

Ванат снова забил? Мы очень рады за него и верим в него. Это молодой форвард, у которого большое будущее. Ванат это доказывает на футбольном поле.