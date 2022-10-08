«Атлетико» выкупит Гризманна у «Барселоны»
Хави – о вовзращении Гризманна в «Атлетико»: «Мы все счастливы»
Тренер не против ухода француза
08 октября 16:12
Фото: As
Главный тренер «Барселоны» Хави признался AS, что не против ухода Антуана Гризманна в «Атлетико».
«Это еще не официально, но если будет сделка, мы все счастливы. Я могу пожелать игроку только лучшего».
Гризманн второй сезон подряд играет в аренде в «Атлетико».
Сообщалось, что мадридцы близки к его трансферу. За него заплатят около 25 миллионов евро.
«Барса» в свое время купила его за более чем 100 миллионов евро.
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