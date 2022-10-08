Хави – о вовзращении Гризманна в «Атлетико»: «Мы все счастливы»

Тренер не против ухода француза

Фото: As

Главный тренер «Барселоны» Хави признался AS, что не против ухода Антуана Гризманна в «Атлетико».

«Это еще не официально, но если будет сделка, мы все счастливы. Я могу пожелать игроку только лучшего».

Гризманн второй сезон подряд играет в аренде в «Атлетико».



Сообщалось, что мадридцы близки к его трансферу. За него заплатят около 25 миллионов евро.

«Барса» в свое время купила его за более чем 100 миллионов евро.