Хендерсон прокомментировал переход в Брентфорд
Опытный полузащитник подписал двухлетний контракт с английским клубом
28 минут назад
Джордан Хендерсон официально стал игроком Брентфорда. 35-летний английский полузащитник подписал с клубом двухлетний контракт и поделился своими впечатлениями от перехода.
Я рад попасть в этот клуб, - заявил Хендерсон в интервью клубной пресс-службе. - Хочу как можно скорее приступить к работе. Меня впечатляет то, чего достиг Брентфорд в последние годы. Во время переговоров у меня было хорошее предчувствие, поэтому решение принял довольно быстро. Моя цель - помочь команде подняться еще выше.
В прошлом сезоне Брентфорд завершил чемпионат Англии на 10-й позиции. Для клуба это стало вторым подряд успешным выступлением в Премьер-лиге. Опыт Хендерсона, который выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу в составе Ливерпуля, должен помочь команде ещё улучшить свои результаты.