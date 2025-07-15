Английский клуб Брентфорд официально объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником Ливерпуля Джорданом Хендерсоном. Игрок присоединился к команде как свободный агент после того, как этим летом покинул Аякс. Соглашение рассчитано на два года.

За 12 лет в Ливерпуле Джордан выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник успел поиграть в Саудовской Аравии за Аль-Иттифак.

В сезоне 2024/2025 чемпионата Нидерландов 35-летний Хендерсон сыграл 28 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Еще на его счету 15 игр и две голевые передачи в Лиге Европы. В Кубке Нидерландов он провел одну игру.

Напомним, в полузащите Брентфорда играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Также, Арсенал подписал капитана Брентфорда.