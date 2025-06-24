Главный тренер Шахтёра Арда Туран в интервью Hürriyet рассказал о своих дальнейших целях.

Я реализовал всю свою мечту в Эюпспоре. Как тренер хочу выиграть Лигу чемпионов, украинскую Премьер-лигу, Ла Лигу и еврокубки. В соревнованиях всегда стараюсь продемонстрировать максимум. Я верю в свою тактику и систему. Слежу за развитием, постоянно учусь. Также не теряю соревновательного духа. Без конкуренции не достигнешь результата, но даже конкурируя можно учиться.

Мне нравится игра, жизнь, радость от этого, но я никогда не ставлю ничего выше футбола. Ошибки — это нормально, но когда тебя воспринимают негативно, даже это может стать преимуществом. Я обычный человек, у меня двое детей, я сосредоточен на футболе, люблю его и стремлюсь развиваться.

Мы попробуем достичь успеха. У меня есть идея, есть мечты. Я верю, что могу делать это на самом высоком уровне, могу изменить ход игры.