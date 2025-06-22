Главный тренер Шахтёра Арда Туран оценил жеребьевку квалификации Лиги Европы для команды. В первом раунде «горняки» сыграют с Ильвесом, а если пройдут финский клуб, во втором раунде встретятся с Бешикташем. Слова специалиста передает пресс-служба донетчан.

Прежде всего, я очень уважаю «Бешикташ», который имеет большую историю. Это одна из главных команд Турции. Но нам нельзя думать о «Бешикташ», для нас есть только первый тур — с командой из Финляндии. Мы должны сыграть как можно лучше, потому что они уже готовы. Для нас это ложный путь. Футбол требует чрезмерной серьезности. Моя жизнь полна такого горького опыта. Поэтому матч требует особого внимания, поэтому я всем запрещаю думать о «Бешикташ».

Ильвес имеет крепкую физическую структуру. Мы знаем их тактику и будем готовы, потому что они давно играют в лиге. Второй матч будем играть на синтетике, поэтому с первой минуты покажем класс. Главная цель — быть в лучшей форме. Тактически доверяем сообразительности игроков — это станет нашим преимуществом. Готовимся, хотя и без чрезмерной активности. Важно физически быть на их уровне. Тактически игроки умны, больше работаем физически.