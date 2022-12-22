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Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»

Эрлинг считает себя уникальным
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 09:49
Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»
Фото: Marca

Голеадору «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду не нравится, когда его сравнивают с другими игроками:

Мне не очень нравятся сравнения себя с другими – обычно это делают журналисты, они последние десять лет поступали так с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Но в этом случае сами игроки друг друга подталкивали к тому, чтобы играть лучше – и это было неплохо, а учитывая, что они играли за «Реал» и «Барселону» – это было идеальное соперничество. Но я не думаю о таких вещах, я по-своему уникальный игрок, поэтому мне не нравятся сравнения. Мне нравится Златан Ибрагимович – он очень габаритный, сильный, но при этом гибкий и координированный. Но вряд ли можно сравнивать нас.

Или сравнивать меня и Килианом Мбаппе, хотя Мбаппе – отличный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он достиг в столь юном возрасте. И мы наверняка увидим и его новые достижения. Однако я сосредоточен только на себе и ежедневно работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами. И я подхожу полностью готовым ко второй части сезона, полностью заряженным. Мне очень понравилось, как прошел перерыв на чемпионат мира. Надеюсь, и дальше у меня все пойдет хорошо – в том числе и с голами. Надеюсь, повторятся и хет-трики после лазаньи – однажды родители приготовили мне лазанью, я ее съел и на следующий день сделал хет-трик. Ну что еще здесь можно сделать? Перед следующей домашней игрой они мне снова приготовили лазанью, я ее снова съел – и снова хет-трик! Кажется, теперь я буду всю жизнь есть лазанью! Впрочем, хорошо, что родители готовят его с любовью.

Напомним, что отец Холанда намекнул, что Эрлинг не будет играть в «Ман Сити» до завершения карьеры.

Источник: footboom.com
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Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе

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