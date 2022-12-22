Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»

Фото: Marca

Голеадору «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду не нравится, когда его сравнивают с другими игроками:



Или сравнивать меня и Килианом Мбаппе, хотя Мбаппе – отличный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он достиг в столь юном возрасте. И мы наверняка увидим и его новые достижения. Однако я сосредоточен только на себе и ежедневно работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами. И я подхожу полностью готовым ко второй части сезона, полностью заряженным. Мне очень понравилось, как прошел перерыв на чемпионат мира. Надеюсь, и дальше у меня все пойдет хорошо – в том числе и с голами. Надеюсь, повторятся и хет-трики после лазаньи – однажды родители приготовили мне лазанью, я ее съел и на следующий день сделал хет-трик. Ну что еще здесь можно сделать? Перед следующей домашней игрой они мне снова приготовили лазанью, я ее снова съел – и снова хет-трик! Кажется, теперь я буду всю жизнь есть лазанью! Впрочем, хорошо, что родители готовят его с любовью.