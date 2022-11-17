Скалони может изменить состав сборной Аргентины на ЧМ-2022
Холанд назвал фаворитов ЧМ-2022
Эрлинг считает четыре сборные претендентами на победу на мундиале в Катаре
17 ноября 16:47
Фото: Marca
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре. Норвежца цитирует dailymail.co.uk:
Думаю, фаворитами ЧМ должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, может быть, Англия. Только одну назвать не могу, есть большое количество хороших команд. Пусть будут эти четыре.
Неймар шутит, что за золото ЧМ-2022 будут играть Аргентина и Бразилия.
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