Бывший капитан Динамо Николай Морозюк озвучил свою позицию относительно перехода экс-форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в Шахтер из лагеря киевлян.

Он мой товарищ, мы до сих пор поддерживаем связь. Он, честно, классный парень, классный человек. Насколько я знаю с его слов, были моменты со стороны руководства Динамо, которые очень ему не понравились, когда у него закончился контракт.

И, как он мне говорил, он где-то эмоционально сделал выбор в пользу Шахтера. Честно говоря, для меня тоже это было неприятно, но зная его лично, я его не осуждал. Неприятно, но это часть жизни, это его путь.

Говорил, что ничего не подписывал? Это нормально. Меня лично, наверное, не так сильно триггернуло, потому что это мой товарищ, с которым я играл кучу лет, начиная с донецкого Металлурга и заканчивая Динамо. Возможно, это какой-то человеческий фактор влияет на меня, что я так более мягко реагирую.