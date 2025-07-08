«Классный парень». Бывший игрок Динамо – о футболисте, который перешел из Киева в Шахтер
Бывший нападающий сборной Украины со скандалом сменил «бело-синих» на «горняков»
19 минут назад
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк озвучил свою позицию относительно перехода экс-форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в Шахтер из лагеря киевлян.
Он мой товарищ, мы до сих пор поддерживаем связь. Он, честно, классный парень, классный человек. Насколько я знаю с его слов, были моменты со стороны руководства Динамо, которые очень ему не понравились, когда у него закончился контракт.
И, как он мне говорил, он где-то эмоционально сделал выбор в пользу Шахтера. Честно говоря, для меня тоже это было неприятно, но зная его лично, я его не осуждал. Неприятно, но это часть жизни, это его путь.
Говорил, что ничего не подписывал? Это нормально. Меня лично, наверное, не так сильно триггернуло, потому что это мой товарищ, с которым я играл кучу лет, начиная с донецкого Металлурга и заканчивая Динамо. Возможно, это какой-то человеческий фактор влияет на меня, что я так более мягко реагирую.
Больше всего матчей в карьере Морозюк провел за уже несуществующий донецкий Металлург. Но самым результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал за Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсонаи (ранее Красава, 15) и Кривбасс (12).
Морозюк также сообщил, что российский клуб дважды пытался его подписать.
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