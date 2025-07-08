«Слава Богу, туда не занесло». Российский клуб дважды пытался подписать экс-капитана Динамо
Позже футболист выступал за ФК Красава
около 1 часа назад
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк рассказал о том, какой российский клуб дважды пытался его подписать.
Первый – это где-то год 2012-2013. Но я там был в отпуске, у меня телефон не работал, поэтому сорвался трансфер. А второй – это было как раз в начале распада донецкого Металлурга. Именно 2014 год, когда не было понятно, что и как происходит.
Тогда президент максимально сокращал финансы, кто-то соглашался, кто-то нет. Я тогда слушал, что как и к чему. Но, слава богу, меня туда не занесло.
Больше всего матчей в карьере Морозюк провел за уже несуществующий донецкий Металлург. Но самым результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал за Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсонас (ранее Красава, 15) и Кривбасс (12).
Морозюк также заявил, что его экс-партнер Денис Гармаш играл ужасно.