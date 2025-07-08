Бывший капитан Динамо Николай Морозюк рассказал о том, какой российский клуб дважды пытался его подписать.

Первый – это где-то год 2012-2013. Но я там был в отпуске, у меня телефон не работал, поэтому сорвался трансфер. А второй – это было как раз в начале распада донецкого Металлурга. Именно 2014 год, когда не было понятно, что и как происходит.

Тогда президент максимально сокращал финансы, кто-то соглашался, кто-то нет. Я тогда слушал, что как и к чему. Но, слава богу, меня туда не занесло.