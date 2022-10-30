Клопп: «Мы не квалифицируемся в Лигу чемпионов, если будем играть так, как сейчас»

«Ливерпуль» проиграл «Лидсу» в последнем туре АПЛ

Юрген Клопп / Фото: Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Лидса» (1:2) в 14-м туре АПЛ. Его цитирует ВВС.

«Я не так глуп, чтобы не знать про отставание и про то, кто там наверху. Однако мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как мы делаем это сейчас. Надо исправляться – и тогда посмотрим, где мы окажемся. Знаем, что все возможно. Или многое возможно. Но для этого надо побеждать, а у нас пока не получается часто выигрывать».

Сейчас «Ливерпуль» идет на 9 месте в АПЛ и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. Но матч в запасе еще есть у «Арсенала», и в случае победы «канониров» отставание «Ливерпуля» от 1 места будет составлять 15 баллов.