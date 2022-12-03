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Клопп не возглавит сборную Германии
Тренер останется в «Ливерпуле»
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит сборную Германии.
Ранее появились слухи о смене тренера в Бундестим. Ханс-Диттер Филк может быть уволен из-за невыхода из группы на ЧМ-2022.
Впрочем, агент Клоппа опроверг, что тренер покинет «Ливерпуль», сообщает Sky Sports. У немца контракт с английской командой до 2026 года.
Германия во втором ЧМ подряд не выходит из группы. В 2018-м году немцев тренировал Йоахим Лев.
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