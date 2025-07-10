Павел Василенко

Сандерленд в клубных медиа сообщил о продлении контракта с украинским полузащитником Тимуром Тютеровым.

Подписав свой первый профессиональный контракт два года назад, 20-летний вингер продлил своё пребывание на «Вирсайде».

«Мы очень рады, что достигли договоренности о том, что Тутеров останется в клубе. Он блестяще адаптировался с момента перехода к нам из Украины, демонстрируя отличный атлетизм и инстинкт завершать атаки, что делает его захватывающим фланговым игроком», – заявил менеджер академии Робин Николс.

Напомним, что Тютеров перешел в Сандерленд в апреле 2023 года из Колоса. С тех пор он провел за команду до 21 года 29 матчей (семь голов, три ассиста). Также в прошлом сезоне вингер однажды попал в заявку основы.

На счету Тютерова десять поединков в составе сборной Украины U-19 (два гола).

Напомним, что «черные коты» в финале плей-офф Чемпионшипа обыграли Шеффилд Юнайтед (2:1) и впервые за восемь лет сыграют в АПЛ.