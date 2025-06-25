Директор Кремня, который снялся с Второй лиги, Андрей Филь сообщил, что клубу удалось сохранить профессиональный статус. Менеджер рассказал о будущем команды.

Информация о том, что Кремень не выйдет на следующий сезон, соответствует действительности. Клуб сохранил статус профессионального, но на год приостановил участие в соревнованиях. Во время войны клуб имеет право предоставить письмо, в котором сообщает о некоторых финансовых или других трудностях, связанных с военными обстоятельствами. Это письмо выносится на голосование Конгресса, и клубы решают – предоставить или нет разрешение на приостановление участия в чемпионате с сохранением профессионального статуса. Кремень воспользовался такой процедурой, и по результатам голосования клубам предоставили разрешение сохранить статус и сделать паузу на один сезон.

Причиной такого решения стали финансовые трудности владельца клуба. Его бизнес связан с нефтеперерабатывающим заводом, а эта отрасль сейчас испытывает серьезные проблемы. Было принято решение не брать на себя обязательств, которые клуб не сможет выполнить. Можно было бы начать сезон, но если бы ситуация ухудшилась, пришлось бы сняться после 5-6 тура, чем нарушили бы чемпионат и оставили бы игроков без возможности сменить клуб в трансферное окно. Это было бы еще хуже, чем трезво оценить собственные возможности.

Клуб не имеет никаких финансовых задолженностей перед работниками и футболистами, которые были в составе в этом сезоне – все обязательства выполнены. Деятельность клуба не останавливается полностью: детская школа функционирует по договору как городская, как работала, так и будет работать дальше. Клуб, в свою очередь, будет помогать школе в пределах возможностей. Просто на год взята пауза в участии в официальных соревнованиях, – сообщил Филь в интервью ua.tribuna.com.