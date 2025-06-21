Клубы УПЛ охотятся за воспитанником Динамо
Есть решение по футболисту
около 2 часов назад
Навин Малиш / Фото - ФК Динамо Киев
Центрбек Динамо Навин Малиш новый сезон начнет в другом клубе УПЛ.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, чемпион Украины имеет предварительную договоренность с Зарей об аренде футболиста.
Малиш последние полгода провел в Ворскле на правах аренды: 14 матчей, 3 гола.
Динамо по итогам сезона 2024/25 стало победителем УПЛ, набрав 70 очков в 30 матчах.
Заря набрала 40 баллов и финишировала на седьмом месте в итоговой таблице .
Определился потенциальный соперник Динамо в квалификации к Лиге чемпионов.