Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин, скорее всего, будет продолжать выступать за королевский клуб. Тем не менее, интерес к 26-летнему голкиперу, как и раньше, проявляют несколько представителей Английской Премьер-лиги.

Как утверждает Bernabéu Digital, ранее Луниным интересовались несколько клубов из Ла Лиги, однако ни один из них не смог договориться с Реалом. Причина — испанские команды предлагали аренду с делением зарплаты футболиста пополам, что абсолютно не устроило руководство мадридцев. В клубе готовы рассматривать лишь вариант с полноценной продажей игрока.

Между тем Лунин находится в сфере внимания английских грандов. Манчестер Юнайтед недоволен формой Андре Онаны, а Манчестер Сити может остаться без Эдерсона, так как бразилец серьезно рассматривает переход в Саудовскую Аравию.

Представители клубов АПЛ уже связывались с Реалом по поводу возможного трансфера украинца, однако официальных предложений пока не поступало. Сам Лунин склонен остаться в Мадриде и побороться за место основного вратаря.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала готовит ужасные новости для Лунина.