Кобин: «Мудрика ничто не останавливает – ни снег, ни мороз, ни холод. Он постоянно работает над собой»

Тренер оценил главное качество украинца

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин оценил качества полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

У нас часто говорят: «Сборная Бразилии – у них от природы есть техника, скорость, а украинцы не такие». Сейчас смотрим на Мудрика – он чистый бразилец.

«Не согласен с тем, что мы не умеем быть такими техническими, как бразильцы. У них почти всегда круглый год лето – они играют в дворовой футбол, у них есть поля, они круглогодично работают с мячом. У нас проблема в том, что у нас только 8 месяцев, во время которых наша молодежь может тренироваться, а 4 месяца выпадает. У нас нет крытых искусственных полей. Плюс – очень большие проблемы в тренировочном процессе в детско-юношеском футболе. Там многое нужно менять кардинально».

Ты говоришь, что 8 месяцев можем играть, поэтому за счет чего этот Мудрик появился?

«В первую очередь – работа над собой. Мудрика ничто не останавливает – ни снег, ни мороз, ни холод. Он каждый день находит какую-то площадку и постоянно себя усовершенствует. То, что я вижу в печати или знаю от знакомых, которые с ним общаются».

Мудрик близок к переходу в «Арсенал».