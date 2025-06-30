Полузащитник Ракува Владислав Кочергін рассказал, при каких обстоятельствах получил травму «крестов» после возвращения из отпуска. Его слова приводит Футбол 24.

Это произошло на тренировке, буквально на ровном месте. Я пошел в отбор и хотел резко изменить направление движения. В тот момент нога немного «поехала», я попробовал оттолкнуться от нее – и вдруг почувствовал хруст. Боль была острой, но длилась всего десять секунд. Затем отпустило. Через полчаса я уже был на МРТ, а вечером узнал диагноз – разрыв передних крестообразных связок колена.

В первые часы после этого было чувство опустошенности. В голове крутились мысли: «Как это произошло? Почему именно сейчас?» Было сложно принять реальность, - рассказал Кочергин.