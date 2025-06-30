Кочергин на ровном месте получил ужасную травму
Полузащитник Ракува может пропустить новый сезон
24 минуты назад
Полузащитник Ракува Владислав Кочергін рассказал, при каких обстоятельствах получил травму «крестов» после возвращения из отпуска. Его слова приводит Футбол 24.
Это произошло на тренировке, буквально на ровном месте. Я пошел в отбор и хотел резко изменить направление движения. В тот момент нога немного «поехала», я попробовал оттолкнуться от нее – и вдруг почувствовал хруст. Боль была острой, но длилась всего десять секунд. Затем отпустило. Через полчаса я уже был на МРТ, а вечером узнал диагноз – разрыв передних крестообразных связок колена.
В первые часы после этого было чувство опустошенности. В голове крутились мысли: «Как это произошло? Почему именно сейчас?» Было сложно принять реальность, - рассказал Кочергин.
Сроки восстановления футболиста оцениваются от 9 до 12 месяцев. Хавбек рискует полностью пропустить сезон-2025/2026.